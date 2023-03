Papa Francisco diz que está disposto a visitar Ucrânia e Rússia para negociar paz

O líder da Igreja Católica ainda disse que o mandatário russo, Vladimir Putin, é uma pessoa ‘culta’

ANDREAS SOLARO / AFP Papa Francisco é o líder da Igreja Católica



Papa Francisco afirmou neste sábado, 1, que está disposto a visitar Kiev, mas desde que também possa ir até Moscou para tentar uma negociação de paz entre Ucrânia e Rússia. “Eu estou disposto a ir a Kiev. Quero ir a Kiev, mas com a condição de ir a Moscou. Vou aos dois lugares ou não vou a nenhum”, disse o líder da Igreja Católica, em entrevista ao jornal “La Nación”. O argentino acrescentou que “não é impossível” viajar à Rússia. “Esperamos poder fazê-lo. Atenção, não há nenhuma promessa, nada. Eu não fechei essa porta”, declarou o papa. Já ao ser questionado se o presidente russo, Vladimir Putin, mantém a porta fechada, o pontífice respondeu: “Vai que ele se distrai e a abre, não sei”. Na conversa com o jornal da Argentina, Francisco ainda disse que o mandatário da Rússia é uma pessoa culta. “Ele me visitou três vezes como chefe de Estado, e pude ter uma conversa de alto nível com ele. É culto. Falamos de literatura uma vez. Um homem que não fala apenas russo, fala alemão perfeitamente, fala inglês. É culto. Cultura é algo que se adquire, não é uma característica moral. São duas coisas diferentes”, ressaltou.