Papa Francisco envia doação inicial de 250 mil euros para ajuda ao Líbano

A ajuda será utilizada para ajudar os atingidos pela explosão no porto de Beirute, capital do país

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Comunicado explica que a Caritas Líbano, a Caritas Internationalis e várias organizações parceiras já deram uma resposta inicial de ajuda de emergência



O papa Francisco enviou, através do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, uma doação inicial de 250 mil euros para ajudar o Líbano após a grave explosão ocorrida em Beirute, capital do país, na última terça-feira, 04. “Estamos enviando esta ajuda para atender às necessidades da Igreja libanesa nestes momentos de dificuldade e sofrimento. Esta doação quer ser um sinal da atenção e proximidade de Sua Santidade à população afetada e de sua proximidade paterna às pessoas que estão em sérias dificuldades”, afirmou o dicastério, criado pelo papa em 2016, em comunicado.

A ajuda foi processada através da Nunciatura Apostólica de Beirute e será utilizada para ajudar os atingidos pela terrível explosão no porto da cidade, que causou várias mortes e deixou centenas de milhares de feridos e desalojados. A nota explica que a Caritas Líbano, a Caritas Internationalis e várias organizações parceiras já deram uma resposta inicial de ajuda de emergência. “Oremos para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, (o Líbano) possa enfrentar este momento trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando”, afirmou o pontífice durante a audiência geral da última quarta-feira.

*Com informações da EFE