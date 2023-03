Papa Francisco é internado em Roma para exames médicos, diz Vaticano

Diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé informou que os procedimentos estavam ‘previamente programados’

Alberto PIZZOLI / AFP Papa Franscico completou 10 anos de papado em 13 de março



O papa Francisco foi internado nesta quarta-feira, 29, no hospital Gemelli de Roma, para ser submetido a “exames médicos programados”, informou o Vaticano. “O Santo Padre está no (hospital) Gemelli para exames previamente programados”, afirmou o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. O pontífice, que completou 10 ano de papado em 13 de março, vem apresentando problemas de saúde há algum tempo e até já suspendeu alguns compromissos por não estar se sentido bem devido a sua dificuldade de locomoção. O argentino tem 86 anos, foi o primeiro não europeu a conseguir se tornar papa. Pela manhã ele participou da audiência geral na Praça de São Pedro, durante a qual apareceu sorrindo enquanto cumprimentava os fiéis em seu “papamóvel”. O Vaticano relatou apenas que o pontífice argentino está internado, mas não esclareceu por quanto tempo ou se a internação está relacionada com a operação de cólon à qual foi submetido em julho de 2021, que o obrigou a ficar 10 dias internado. O papa explicou mais tarde que esta operação o deixou com “sequelas”, então decidiu descartar a cirurgia no joelho, conforme aconselhado por seus médicos. Os problemas de saúde do pontífice tem gerado preocupações mais acentuadas, principalmente que ele tem apresentado dificuldade para andar devido a um problema inoperável no joelho direito, o que faz com que desde 2022 ele seja visto usando uma bengala ou cadeiras de rodas. Francisco tem osteoartrite, também chamada de artrose, do joelho direito. No ano passado, ele deixou claro que abriria mão do trono de São Pedro caso sua saúde o impeça de desempenhar suas funções e ele não tenha mais condições de fazer seu trabalho – ele tem uma carta de renúncia assinada. O hospital Gemelli é o centro médico onde o papa João Paulo II também foi hospitalizado em várias ocasiões e teve um tumor benigno no cólon removido em 1992.