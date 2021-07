Papa Francisco é internado e passa por cirurgia no intestino em hospital na Itália

De acordo com o Vaticano, procedimento para tratar uma diverticulite no cólon já estava agendado

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI - 04/07/2021 Papa realizou a tradicional missa de domingo na Praça de São Pedro e afirmou que viajará para a Hungria e para a Eslováquia em setembro



O Vaticano informou neste domingo, 4, que o Papa Francisco, de 84 anos, foi internado no Hospital A. Gemelli, em Roma, na Itália, e submetido a uma cirurgia no intestino para tratar uma diverticulite no cólon. A Igreja Católica afirmou que o procedimento já estava agendado e será realizado pelo professor Sergio Alfieri, mas não deu mais detalhes, limitando-se a dizer que um novo boletim médico será divulgado quando a cirurgia terminar. Mais cedo, o papa realizou a tradicional cerimônia religiosa aos domingos na Praça de São Pedro. Em seu discurso, Francisco afirmou que viajará para a Hungria e para a Eslováquia em setembro deste ano. “Agradeço de coração àqueles que estão preparando esta viagem e rezo por eles. Rezemos todos por esta viagem e pelas pessoas que estão trabalhando para organizá-la”, afirmou o Papa, conforme divulgado pelo Vatican News, portal oficial de notícias da Santa Sé. “Agora terei que ir à Hungria para a missa final do Congresso Eucarístico Internacional, não para uma visita ao país, mas somente para a missa. Mas Budapeste fica a duas horas de carro de Bratislava, por que não fazer uma visita à Eslováquia? É assim que as coisas vêm…”, concluiu o pontífice.