Papa Francisco faz piada com brasileiros: ‘É muita cachaça e pouca oração’

Declaração foi dada durante brincadeira com um grupo ao final da audiência geral no Vaticano

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Papa foi abordado por grupo de brasileiros



O Papa Francisco fez uma piada com um grupo de brasileiros nesta quarta-feira, 26. “Vocês [brasileiros] não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração”, disse o pontífice a um grupo que o abordou após o fim de sua audiência geral no Vaticano pedindo para que Francisco rezasse pelos conterrâneos. As informações foram compartilhadas por uma agência de notícias italiana. O pedido foi feito pelo padre João Paulo Souto Victor, de Campina Grande, na Paraíba. Um vídeo feito pelos brasileiros foi compartilhado e viralizou no Twitter, indo para os tópicos mais comentados da plataforma. Confira o registro do momento da piada do Papa: