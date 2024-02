Papa Francisco é levado para hospital e submetido a baterias de exames

Pontífice sofreu uma série de crises de saúde nos últimos anos

AFP/ Vicenzo Pinto Francisco, que utiliza uma cadeira de rodas em seus deslocamentos, sofreu uma série de crises de saúde nos últimos anos



O Papa Francisco foi submetido nesta quarta-feira, 28, a exames no Hospital Universitário Gemelli, em Roma, na Itália. “Depois da audiência geral, o papa Francisco foi ao hospital Gemelli Isola Tiberina para se submeter a alguns exames de diagnóstico. Depois regressou ao Vaticano”, confirmou o Vaticano. Mais cedo o pontífice havia informado que ainda está um pouco constipado e preferiu que a catequese da audiência geral desta quarta fosse lida por um colaborador, depois de nos últimos dias ter sido obrigado a cancelar alguns compromissos devido a uma gripe. “Ainda estou um pouco resfriado, por isso pedi ao monsenhor (Filippo) Ciampanelli que lesse a catequese”, disse o papa, que chegou na cadeira de rodas à sala Paulo VI, onde aconteceu uma audiência.

A saúde de Francisco, que esta com 87 anos, tem gerado preocupações recorrentemente. Em novembro de 2023, ele teve uma infecção pulmonar e gripe, e precisou cancelar uma viagem a Dubai, onde participaria da COP-28. Francisco, que teve parte de um pulmão removido quando jovem, também enfrenta questões no joelho e no nervo ciático, o que o faz utilizar cadeira de rodas em sua locomoção. Em junho do ano passado, ele passou por uma cirurgia devido a uma hérnia abdominal.

*Com informações da agências internacionais