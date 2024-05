Papa Francisco envia 100 mil euros para ajudar o Rio Grande do Sul

Segundo o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spaengler, quantia será usada ‘para ajudar no que for possível’; atualização mais recente da Defesa Civil aponta para 107 pessoas mortas e 136 desaparecidas

Tiziana Fabi/AFP O montante vem da Esmolaria Apostólica, departamento do Vaticano que faz caridade em nome do Pontífice



O Vaticano informou nesta quinta-feira (9) que o Papa Francisco doou 100 mil euros para ajudar a tragédia que atinge o estado do Rio Grande do Sul. O valor equivale à cerca de R$ 556 mil. Segundo o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spaengler, o quantia será usada “para ajudar no que for possível”. O montante vem da Esmolaria Apostólica, departamento do Vaticano que faz caridade em nome do Papa Francisco. O religioso já havia manifestado solidariedade com os afetados pela calamidade na missa do último domingo (5). “Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas”, disse. De acordo com a atualização mais recente da Defesa Civil, 107 pessoas morreram, 136 estão desaparecidas e 374 ficaram feridas.