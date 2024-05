Goleiro Rafael pode desfalcar São Paulo por até nove jogos

Camisa 23 foi convocado para defender a seleção brasileira na Copa América, torneio que termina no dia 14 de julho; último jogo do arqueiro antes da apresentação será o clássico contra o Corinthians

Rubens Chiri/São Paulo FC Rafael foi o escolhido para a vaga do lesionado Ederson



O goleiro Rafael, convocado para a seleção brasileira, pode desfalcar o São Paulo por até nove jogos. Ele foi escolhido para substituir Ederson, cortado por lesão, e estará presente nos jogos da Copa América nos Estados Unidos. Com isso, o clássico contra o Corinthians pode ser sua última partida pelo Tricolor antes da ida à seleção. Os jogadores convocados se apresentarão no dia 3 de junho e, caso o Brasil chegue à final da competição, Rafael ficará ausente até 14 de julho. Durante esse período, ele perderá nove jogos do Brasileirão. Esta será a segunda vez que Rafael defenderá a seleção. A primeira foi em março deste ano, porém sem entrar em campo.

Agora, aos 34 anos, Rafael se junta a Alisson e Bento no grupo de goleiros da seleção brasileira. A expectativa é que Jandrei assuma a posição no São Paulo durante a ausência do titular. A Copa América terá início em 20 de junho, com o Brasil enfrentando a Costa Rica no dia 24, após dois amistosos de preparação, contra México e Estados Unidos. Os jogos em que Rafael pode desfalcar o São Paulo no Brasileirão são contra Cuiabá, Vasco, Criciúma, Bahia, Athletico-PR, Bragantino, Atlético, Grêmio e Juventude.

