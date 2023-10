Papa Francisco faz apelo por paz entre Israel e Hamas

Pontífice busca libertação de reféns e assistência humanitária no Oriente Médio

Tiziana FABI / POOL / AFP 'A guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre', diz uma postagem feita na conta do pontífice neste domingo



Em um pronunciamento realizado no Vaticano, neste domingo, 29, o papa Francisco fez um apelo por um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Além disso, o líder religioso também solicitou a libertação imediata dos reféns israelenses mantidos pelo grupo e a continuidade da assistência humanitária na região de Gaza. Durante seu discurso, Francisco ressaltou a importância de garantir espaços para a entrega de ajuda humanitária em Gaza e enfatizou a necessidade urgente de libertar os reféns. Ele também fez um apelo emocionado, pedindo que a violência seja interrompida e que a guerra seja evitada, pois considera que a guerra sempre resulta em derrota. A declaração do pontífice ocorre em meio ao agravamento do conflito, que já dura semanas e tem causado grande preocupação internacional. O líder religioso busca, com seu apelo, promover a paz e a reconciliação entre as partes envolvidas, buscando uma solução para o conflito. A comunidade internacional tem acompanhado de perto a situação em Israel e Gaza, e o apelo do Papa vem como um importante chamado à ação para que as partes envolvidas busquem uma solução diplomática e encerrem o ciclo de violência.