‘Papa Francisco melhora progressivamente e voltou ao trabalho’, afirma Vaticano

Pontífice está internado desde quarta-feira, 29, com infecção respiratória; fontes do hospital afirmaram que é possível ele possa comandar a missa de 2 de abril, que abre a Semana Santa

REUTERS / VATICAN MEDIA Papa Francisco foi internado na quarta-feira, 30, com infecção respiratória



O papa Francisco, de 86 anos, está melhor e voltou ao trabalho nesta quinta-feira, 30, informou o Vaticano, reduzindo as preocupações sobre o estado de saúde do líder da Igreja Católica. “Sua Santidade, o papa Francisco, descansou bem durante a noite. O quadro clínico melhora progressivamente, e os tratamentos previstos continuam. Esta manhã, depois do café da manhã, leu alguns jornais e voltou ao trabalho”, afirmou em um comunicado o porta-voz Matteo Bruni. O pontífice foi internado na terça-feira, 29, com infecção respiratória.

“Antes do almoço, ele foi à capela do apartamento privado (do hospital), onde se recolheu em oração e recebeu a eucaristia”, afirma o comunicado oficial. Os próximos compromissos do líder da Igreja Católica foram cancelados. O Vaticano informou que Francisco permanecerá hospitalizado por vários dias para receber tratamento. O anúncio de sua inesperada hospitalização provocou muitas perguntas sobre o estado de saúde do primeiro papa latino-americano da história. Desde 2022, o pontífice usa cadeira de rodas ou um bengala para conseguir andar – ele tem um problema no joelho direito, no qual optou, aconselhado por seus médicos, por não operar – e passou por uma delicada cirurgia de cólon em julho de 2021.

A artrite no joelho, doença para a qual não há informação oficial, piorou a saúde do argentino. Durante quase uma década, o mundo soube de seus diversos problemas de saúde pelo fato de sofrer de uma dor ciática crônica que o força a mancar, motivo pelo qual teve que renunciar a cerimônias oficiais em algumas ocasiões e adiar viagens. Contudo, aparentemente, ele deve comandar a missa que abre as celebrações da Semana Santa, que termina no dia 8 de abril. Fontes do hospital afirmaram que é possível que o pontífice possa comandar a missa de 2 de abril do Domingo de Ramos no Vaticano, “salvo imprevistos”. As cerimônias, no entanto, são longas e cansativas – como a Via Crúcis ao ar livre no Coliseu de Roma na Sexta-Feira Santa – para uma pessoa que passou vários dias internada. Francisco tem ainda uma viagem programada para a Hungria no fim de abril, à cidade de Budapeste, para acompanhar o encerramento de um Encontro Eucarístico Internacional.

*Com informação da AFP