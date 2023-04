Papa Francisco pede diálogo e fim da violência no Sudão

Durante oração neste domingo, 23, pontífice também convidou aos presentes para rezar pelos sudaneses

EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI Papa Francisco acena neste domingo, 23, da janela de seu escritório com vista para a Praça de São Pedro



O Papa Francisco fez apelo para o fim da violência e a retomada do diálogo no Sudão, onde ocorrem confrontos desde 15 de abril entre o exército local e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR). “Infelizmente, a situação no Sudão continua sendo grave, por isso renovo meu apelo para que se cesse a violência o quanto antes e se retome o caminho do diálogo. Convido todos a rezar por nossos irmãos e irmãs sudaneses”, disse Francisco neste domingo, 23, da janela do palácio pontifício durante a oração do Regina Coeli, que substitui o tradicional Ângelus entre o Domingo de Páscoa e o Pentecostes. Os combates entre militares e o grupo FAR clodiram após semanas de tensão relacionada à reforma das forças de segurança no âmbito das negociações para a formação de um novo governo de transição. Ambas as forças foram as responsáveis pelo golpe conjunto que derrubou o governo de transição do Sudão em outubro de 2021. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), desde o início do conflito, pelo menos 413 pessoas morreram e 3.551 ficaram feridas no país.

*Com informações da EFE