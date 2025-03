Papa Francisco receberá alta neste domingo após 36 dias de internação

Informação foi confirmada pela equipe médica do hospital Agostino Gemelli, localizado em Roma

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Durante a internação, ele enfrentou crises respiratórias severas



Após um período de 36 dias de internação, o papa Francisco está programado para receber alta neste domingo, dia 23. A informação foi confirmada pela equipe médica do hospital Agostino Gemelli, localizado em Roma. O estado de saúde do pontífice é considerado estável, mas os médicos recomendam um repouso de pelo menos dois meses, evitando aglomerações e esforços físicos intensos.

O papa, que tem 88 anos, apresentou avanços significativos em sua recuperação, com uma redução na necessidade de oxigênio suplementar e um aumento na intensidade da fisioterapia. Ele foi admitido no hospital em 14 de fevereiro, onde foi tratado por sintomas de bronquite, além de ter sido diagnosticado com uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias e pneumonia bilateral.

O tratamento do papa foi desafiador, especialmente devido à sua idade avançada e a presença de doenças crônicas. Durante a internação, ele enfrentou crises respiratórias severas, que exigiram o uso de oxigênio e transfusões de sangue. Após momentos de instabilidade, a condição de Francisco se estabilizou, e em 10 de março, os médicos relataram uma “melhora consolidada” em seu quadro clínico.

A primeira imagem do papa Francisco após sua internação foi divulgada em 16 de março, mostrando o pontífice em um momento de recuperação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias