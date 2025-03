Trump anuncia contrato com Boeing para produção de caça ‘mais letal já criado’

Novas aeronaves nomeadas F-47 devem substituir os atuais aviões de combate F-22, usados pelas Forças Aéreas do país norte-americano há duas décadas

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Contrato fechado com a Boing vale mais de US$ 20 bilhões (ou mais de R$ 100 bilhões)



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última sexta-feira (21) um contrato significativo com a Boeing para a fabricação de um novo caça militar, o F-47. Este novo modelo está destinado a substituir os aviões de combate F-22, que têm servido à Força Aérea dos Estados Unidos por duas décadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o pronunciamento na Sala Oval da Casa Branca, Trump, acompanhado de autoridades do governo, enfatizou que a criação do F-47 envia uma mensagem clara tanto a aliados quanto a inimigos. Segundo o presidente, a nova tecnologia será a mais letal já criada, quase invisível, mais manobrável e potente. Trump destacou que o F-47 “poderá voar com mais drones, o que nenhum outro avião pode fazer”.

*Com informações de Jornal da Manhã

*Reportagem produzida com auxílio de IA