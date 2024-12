Papa Francisco revela tentativas de atentado durante visita ao Iraque

Pontífice revelou em sua nova autobiografia, intitulada ‘Hope’, que um deles envolvia uma mulher kamikaze equipada com explosivos

Andreas SOLARO / AFP Ao chegar em Bagdá, o Papa foi alertado pelas autoridades locais sobre dois planos de ataque que estavam em andamento



O Papa Francisco compartilhou detalhes sobre duas tentativas de atentado que sofreu durante sua histórica visita ao Iraque em 2021, a primeira de um pontífice ao país. No conteúdo, divulgado nesta terça-feira (17) pelo jornal italiano Corriere della Sera e que estão presentes em sua nova autobiografia, intitulada “Hope” (Esperança), ele narra os desafios enfrentados durante a viagem.

Ao chegar em Bagdá, o Papa foi alertado pelas autoridades locais sobre dois planos de ataque que estavam em andamento. Um deles envolvia uma mulher kamikaze equipada com explosivos, enquanto o outro consistia em uma van destinada a realizar um ataque semelhante. O Papa revelou ainda que a tentativa de atentado foi descoberta pela inteligência britânica, que alertou o Vaticano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a conversa com um comandante de segurança, Francisco questionou sobre a situação dos suspeitos envolvidos nos planos de ataque. O oficial respondeu que “eles não existem mais”, indicando que as ameaças haviam sido neutralizadas pela polícia iraquiana antes que pudessem ser concretizadas.

Um dos momentos mais significativos da visita do Papa foi sua passagem por Mosul, uma cidade que enfrentou devastação extrema durante o domínio do Estado Islâmico entre 2014 e 2017. A segurança durante a visita foi rigorosa, com a mobilização de milhares de agentes iraquianos para garantir a proteção do pontífice.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos