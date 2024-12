Papa Francisco reza missa de Natal e dá início ao Jubileu de 2025

O papa Francisco deu início ao Ano Santo de 2025 da Igreja Católica nesta terça-feira (24), marcando o início do Jubileu “ordinário”. O evento, que deve atrair mais de 30 milhões de fiéis a Roma ao longo do ano, foi inaugurado com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante a cerimônia, que aconteceu na véspera de Natal e reuniu cerca de 30 mil pessoas, Francisco, sentado em uma cadeira de rodas, permaneceu em silêncio diante da porta de bronze antes de atravessá-la, seguido por uma procissão enquanto os sinos tocavam. Segundo a tradição, os fiéis que passarem por esta porta ao longo do Ano Santo poderão receber a “indulgência plenária”, o perdão dos pecados.

Na Missa do Galo, celebrada posteriormente, o papa fez um apelo emocionado pela paz, referindo-se a tragédias como bombardeios a escolas e hospitais. Sem mencionar diretamente Israel, o pontífice criticou a violência em Gaza, o que já havia provocado protestos do governo israelense dias antes. Na quarta-feira (25), durante a bênção “Urbi et Orbi”, Francisco deve renovar seus pedidos por cessar-fogo no Oriente Médio e em outras regiões em conflito.

Em seu discurso, o pontífice também clamou para que os países mais pobres tenham o perdão de suas dívidas. “Este é o Jubileu, este é o tempo da esperança! E ele convida-nos a redescobrir a alegria do encontro com o Senhor, chama-nos a uma renovação espiritual e compromete-nos na transformação do mundo, para que este se torne verdadeiramente um tempo jubilar: que seja assim para a nossa mãe Terra, desfigurada pela lógica do lucro; que seja assim para os países mais pobres, sobrecarregados de dívidas injustas; que seja assim para todos aqueles que são prisioneiros de antigas e novas escravidões”, disse.

Após um atentado em um mercado natalino na Alemanha, o Vaticano reforçou a segurança, com cerca de 700 agentes adicionais mobilizados, segundo o Ministério do Interior italiano.

Realizado a cada 25 anos, o Jubileu é considerado um momento de conversão e penitência para os católicos. Em Roma, a preparação para o evento incluiu reformas em monumentos e praças históricas, como a inauguração de um túnel próximo ao Castel Sant’Angelo. Além das celebrações religiosas, o Jubileu também envolve produtos comemorativos e inovação tecnológica. Este ano, foi lançado um aplicativo com informações práticas e mapas interativos. O evento também ganhou uma mascote inspirada no estilo mangá, chamada “Luce” (luz, em latim).

Com o lema “Peregrinos da Esperança”, o Jubileu de 2025 reforça a mensagem de inclusão promovida pelo pontificado de Francisco. Grupos LGBT+ também participarão das celebrações, enquanto o papa continua a defender a proteção ambiental como um pilar de sua liderança. O Jubileu deste ano segue a tradição iniciada pelo papa Bonifácio VIII em 1300 e será sucedido por outro em 2033, em memória da crucificação de Cristo. O último Jubileu “ordinário”, em 2000, durante o pontificado de João Paulo II, reuniu 25 milhões de pessoas.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira