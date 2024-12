Lula parabeniza papa Francisco pelo aniversário de 88 anos

Segundo o presidente, o pontífice representa uma inspiração na luta por um mundo mais justo e fraterno, com menos desigualdades e mais paz

Reprodução/X/@LulaOficial A mensagem de Lula foi divulgada em um momento em que ele se recupera de uma cirurgia intracraniana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou suas congratulações ao papa Francisco, que completou 88 anos. Em uma postagem nas redes sociais, Lula chamou o líder religioso de “exemplo de vida, solidariedade e dedicação”. Segundo o presidente, Francisco representa uma inspiração na luta por um mundo mais justo e fraterno, com menos desigualdades e mais paz. Lula desejou saúde ao papa para continuar sua missão de “semear as mensagens de esperança” e disse lutar junto ao pontífice no combate às desigualdades. “Sua Santidade é um exemplo de vida para todos nós que lutamos por um mundo mais justo”, escreveu o presidente.

A mensagem de Lula foi divulgada em um momento em que ele se recupera de uma cirurgia intracraniana, realizada no dia 10 de dezembro. Apesar da internação, que se estendeu por seis dias, o presidente manteve suas atividades e continuou a despachar normalmente do hospital.

Hoje, meu querido amigo Papa Francisco completa 88 anos. Sua Santidade é um exemplo de vida, solidariedade e dedicação para todos nós que lutamos por um mundo mais justo, mais fraterno, com paz e menos desigualdades. Desejo que o @Pontifex_pt continue a caminhar pela fé e que… pic.twitter.com/t0kGYkunRT — Lula (@LulaOficial) December 17, 2024

