Papa Francisco se reúne com vítimas de abusos sexuais ligados à Igreja

Encontro aconteceu em Lisboa, onde o pontífice se encontra para a JMJ

Patricia DE MELO MOREIRA / AFP Papa participou das atividades da JMJ nesta quarta-feira, dia 2



O papa Francisco se encontrou nesta quarta-feira, 2, com 13 vítimas de abusos sexuais ligados à Igreja Católica em Portugal, durante sua visita a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em um ambiente de “escuta intensa”. O pontífice se reuniu com as vítimas durante mais de uma hora na Nunciatura, onde estiveram acompanhadas por representantes de instituições eclesiásticas portuguesas responsáveis pela proteção de menores, confirmou o Vaticano. “O encontro se desenvolveu em um clima de intensa escuta e durou mais de uma hora, terminando pouco depois das 20h15 (hora local, 16h15 em Brasília)”, afirmou. Essa reunião, que não estava incluída na agenda oficial e cujos detalhes foram mantidos em segredo até agora, ocorreu no final das reuniões institucionais e eclesiais previstas em Lisboa. Durante o encontro, o papa pediu às vítimas que contassem as suas histórias, interagiu com elas e, no fim, pediu perdão em nome da Igreja portuguesa, segundo a imprensa lusitana.

O pontífice, que já se encontrou com vítimas de pedofilia pelo clero em ocasiões anteriores, também expressou o seu desejo de que a Igreja seja um lugar “seguro”. O encontro contou também com a presença do psiquiatra português Pedro Strecht, que liderou a comissão independente que investigou recentemente a dimensão dos abusos sexuais na Igreja portuguesa. A comissão concluiu, em relatório publicado em fevereiro, que desde 1950 houve pelo menos 4.800 vítimas de pedofilia no país, e forneceu à Igreja uma lista de padres suspeitos. A reação da Igreja portuguesa foi criticada no país, uma vez que não avançou inicialmente com o afastamento dos padres suspeitos e deixou a decisão nas mãos das dioceses.

*Com informações da EFE