Papa Francisco tem dificuldades para respirar, e auxiliar é designado para ler texto de audiência semanal

‘Ainda não estou bem’, disse pontífice na cerimônia; ele foi diagnosticado com ‘leve estado gripal’ e inflamação pulmonar, segundo o Vaticano

Marco BERTORELLO / AFP Pontífice foi diagnosticado com inflamação pulmonar



O papa Francisco teve dificuldades para respirar nesta quarta-feira, 29, e um auxiliar precisou ler o texto da cerimônia da audiência semanal. “Com esta gripe, ainda não estou bem”, declarou aos fiéis. O pontífice foi diagnosticado no final de semana com um quadro gripal e inflamação pulmonar, mas, segundo o Vaticano, seu estado de saúde era bom e estável. No final da audiência desta quarta-feira, Francisco pediu o fim das guerras de Gaza e da Ucrânia, com uma voz muito frágil. Alguns minutos depois, no entanto, pareceu mais animado ao assistir uma apresentação circense com acrobatas. Na terça-feira, 28, seguindo os conselhos médicos, o argentino cancelou sua viagem para a COP28 de Dubai. Francisco, que na juventude foi submetido a uma ablação parcial do pulmão, deveria discursar no sábado na COP28, e ficaria nos Emirados Árabes Unidos de sexta-feira a domingo. Francisco, que nos últimos anos sofreu vários problemas de saúde e em junho foi submetido a uma cirurgia no intestino, cancelou as audiências de sábado passado devido ao que o Vaticano chamou de “leve estado gripal”. O pontífice passou por uma tomografia que “descartou o risco de complicações pulmonares”. O Vaticano informou que Francisco estava recebendo antibióticos por via intravenosa. O estado de saúde de Francisco piorou nos últimos meses, o que o obriga a utilizar uma cadeira de rodas em seus deslocamentos, ao mesmo tempo que prosseguem as especulações sobre uma renúncia ao cargo, como fez o seu antecessor Bento XVI. O líder da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia no intestino em 2021 e foi hospitalizado em duas ocasiões este ano, uma delas para outra operação.