Papa Francisco usa máscara em celebração pública pela primeira vez

Até agora, Papa Francisco só tinha usado máscara enquanto era transportado de carro para reuniões no Vaticano; mas nunca para missas públicas

GUGLIELMO MANGIAPANE/Reuters Papa Francisco usa máscara durante celebração



Durante a segunda onda do novo coronavírus na Europa e com o crescimento dos casos da doença na Itália, o Papa Francisco usou máscara pela primeira vez durante um evento público nesta terça-feira, 20. O material de proteção foi usado durante um serviço de oração pela paz no mundo, realizado na basílica de Santa Maria em Aracoeli, em Roma. Até agora, o Papa só fora visto usando máscara dentro do seu carro oficial a caminho de audiências no Vaticano.

O movimento do Papa foi atribuído ao crescimento de casos de Covid-19 dentro do Vaticano. Na última semana, quatro membros da guarda direta dele foram diagnosticados com o novo coronavírus. Francisco, que faz parte do grupo de risco da doença por ter 83 anos e ter perdido parte do pulmão na infância, só tirou a máscara nos momentos em que falou no microfone. O procedimento foi repetido por outros líderes religiosos que participaram da celebração.