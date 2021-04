Papa Francisco volta a receber fiéis na Praça de São Pedro após um mês de restrições

Após uma celebração de Páscoa solitária, o líder da Igreja Católica admitiu que sentia falta de rezar em frente aos fiéis e agradeceu a presença do público

EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI O Papa Francisco estava conduzindo as orações de domingo dentro da Biblioteca do Palácio Apostólico



O Papa Francisco voltou a receber fiéis na Praça de São Pedro neste domingo, 18, após quase um mês de medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Após celebrar a Páscoa em uma cerimônia restrita, o líder da Igreja Católica fez uma oração a partir da janela do Palácio Apostólico que foi acompanhada de centenas de fiéis, como era de costume antes da pandemia. Apesar da maioria ter usado máscaras, alguns não respeitaram as recomendações de distanciamento social. “Graças a Deus nós podemos nos reencontrar de novo nessa praça para o aprofundamento dominical e festivo. Eu vos digo uma coisa: me fazia falta a praça quando precisava fazer o Angelus na Biblioteca. Estou feliz, graças a Deus. E obrigado a vocês pela presença”, disse o pontífice. O Papa Francisco fez referência aos períodos em que foi obrigado a conduzir as orações de domingo dentro da Biblioteca do Palácio Apostólico, que eram transmitidas ao vivo pela internet, para evitar aglomerações.