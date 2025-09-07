Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o primeiro santo millennial

Adolescente, que morreu aos 15 anos após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como ‘padroeiro da internet’ por usar as redes sociais para evangelizar

Filippo MONTEFORTE / AFP Retrato do falecido adolescente italiano Carlo Acutis é exibido na fachada da Basílica de São Pedro, no Vaticano



O papa Leão XIV canonizou neste domingo (7), em uma cerimônia na Praça de São Pedro diante de dezenas de milhares de fiéis, Carlo Acutis, o jovem que morreu em 2006 aos 15 anos e se torna, assim, o primeiro santo millennial e já conhecido como o “patrono da internet” por ter usado a web para falar de Deus a seus contemporâneos. Juntamente com Acutis (1991-2006), também foi proclamado santo Pier Giorgio Frassati (1901-1925). Na cerimônia, como é tradicional, o prefeito do Dicastério para a Causa de Todos os Santos, Marcello Semeraro, leu as biografias dos dois beatos e pediu que seus nomes fossem inscritos no livro dos santos. Após a fórmula em latim da canonização lida pelo papa, fortes aplausos foram ouvidos na Praça de São Pedro.

A cerimônia em São Pedro contou com a presença de fiéis de todo o mundo, especialmente muitos jovens devotos de Acutis que carregavam algumas imagens com a foto do adolescente, e também contou com a presença do presidente italiano, Sergio Mattarella. Toda a família de Carlo Acutis, seus pais e seus dois irmãos, estava presente, e sua mãe Antonia Salzano foi responsável por levar ao altar o relicário com um fragmento do coração de seu filho.

Um adolescente com fé

São Carlos Acutis, o primeiro santo millennial, nasceu em Londres em 3 de maio de 1991, onde vivia devido ao trabalho de seu pai, e depois a família se mudou para Milão. Após fazer a comunhão aos sete anos, começou a se dedicar à Igreja. Sua frase famosa era: “A Eucaristia é o meu caminho para o Céu”. Trabalhando com um estudante de engenharia de computação na página da paróquia, aprendeu a projetar e criar páginas web e se apaixonou tanto por essa atividade que, no verão de 2006, criou o site de um projeto de voluntariado em sua escola e colaborou na página da Pontifícia Academia Cultorum Martyrum, à qual sua mãe pertencia. Com seu computador, também criou um plano para rezar o rosário.

“Carlo era um adolescente bondoso, alegre e jovial. Ele não escondia sua fé nem seu amor por Jesus. Estava ansioso para ajudar seus colegas necessitados e, no bairro onde morava, ajudava os pobres que pediam esmola com sua amizade e parte de seu dinheiro. Ele dizia: Estar sempre unido a Jesus, este é meu plano de vida”, lembrou Semeraro. Passando parte de suas férias de verão em Assis (Perugia), o jovem se sentiu muito próximo de São Francisco pelo respeito pela Criação, pela busca da paz e pela dedicação aos mais necessitados.

Em outubro de 2006, foi diagnosticado com uma forma agressiva de leucemia. Em questão de dias, sua saúde piorou e aos 15 anos e 5 meses, em 12 de outubro de 2006, Carlo faleceu. Seu corpo foi preservado na Igreja de Spogliazione, em Assis, onde é exibido para a veneração de inúmeros fiéis de todo o mundo. Carlo Acutis foi beatificado em 10 de outubro de 2020 na basílica de São Francisco de Assis e em 23 de maio foi anunciado que o papa havia assinado o decreto para sua canonização.

Milagres

A Congregação para as Causas dos Santos reconheceu como milagre necessário para sua beatificação a cura, considerada inexplicável por alguns especialistas, ocorrida em 12 de outubro de 2013 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde morava uma criança nascida em 2010 com uma malformação congênita do pâncreas. O segundo milagre para sua canonização está relacionado a uma mulher da Costa Rica, que em julho de 2022 peregrinou ao túmulo de Acutis, em Assis, para rezar pela cura de sua filha, que havia sofrido um grave traumatismo craniano após cair da bicicleta.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, uma jovem estudante de Florença, Valeria, sofreu um traumatismo cranioencefálico e os médicos lhe deram pouquíssimas chances de sobreviver. Sua mãe, Liliana, peregrinou até o túmulo de Carlo para orar por sua ajuda e, no mesmo dia, sua filha começou a respirar sozinha.

*Com informações da EFE