Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Pontífice presidirá neste domingo (14) uma missa pelos mártires do século XXI

  • Por Jovem Pan
  • 14/09/2025 09h20
Filippo MONTEFORTE / AFP Papa Leão XIV 'Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações'

Milhares de fiéis foram à Praça São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do papa Leão XIV neste domingo (14). “Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje”, disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos. “Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações”, acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.

O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

Comentários

