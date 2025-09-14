Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano

Pontífice presidirá neste domingo (14) uma missa pelos mártires do século XXI

Filippo MONTEFORTE / AFP 'Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações'



Milhares de fiéis foram à Praça São Pedro, no Vaticano, para celebrar o aniversário de 70 anos do papa Leão XIV neste domingo (14). “Meus queridos, parece que vocês sabem que completo 70 anos hoje”, disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos. “Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações”, acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório