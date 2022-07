Papa nega rumores e afirma que não vai renunciar ao cargo: ‘Nunca passou pela minha cabeça’

Boatos surgiram após Francisco adiar viagem ao continente africano; durante entrevista, líder do vaticano informou que pretende visitar Rússia e Ucrânia

ANDREAS SOLARO / AFP Papa Francisco diz que renúncia nunca passou pela sua cabeça e informou que vai visitar a Ucrânia e Rússia



O Papa Francisco desmitiu os boatos que circulavam sobre uma possível renúncia ao cargo. “Nunca passou pela minha cabeça. No momento não, no momento não. Realmente!”, declarou o pontífice durante uma entrevista concedida à agência de notícias Reuters no sábado em sua residência no Vaticano. Os rumores aumentaram depois que o Papa adiou uma viagem ao continente africano, prevista para o início de julho, o que aumentou as especulações sobre uma possível renúncia, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, alegando falta de forças para desempenhar a função.

O pontífice argentino explicou que sofreu uma “pequena fratura” no joelho, que foi tratada com laser e terapia magnética, e negou que tenha sido diagnosticado com câncer durante a operação para remover parte do cólon em julho de 2021 e denunciou o que chamou de “fofocas”. Entretando, apesar de informar que deixar o cargo não está em seus planos, Francisco reiterou que renunciaria se a saúde o impedisse um dia de liderar a Igreja. Questionado exatamente sobre isto, o pontífice respondeu: “Não sabemos. Deus vai dizer”. Durante a entrevista concedida a agência de notícia, ele falou sobre a possibilidade de realizar uma viagem para a Kiev “após retorno do Canadá”, previsto para o fim de julho, e para a Moscou. “Eu gostaria de ir para a Rússia primeiro para tentar ajudar de uma forma ou outra, mas gostaria de ir às duas capitais, ou seja Kiev e Moscou”.