Papa pede cessar-fogo no Líbano e condena efeitos devastadores sobre a população

Exército israelense continua a bombardear intensamente diversas áreas do país, mesmo depois de ter sido confirmada a morte do líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah

Tiziana Fabi/AFP 'Acompanho com dor e preocupação o prolongamento e a intensificação do conflito no Líbano', disse



O papa Francisco pediu neste domingo (29) um cessar-fogo imediato no Líbano e condenou que “esta guerra tem efeitos devastadores para a população”, na mensagem do Angelus após a missa que celebrou no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, onde está em visita oficial. “Acompanho com dor e preocupação o prolongamento e a intensificação do conflito no Líbano. Esta guerra tem efeitos devastadores sobre a população. Demasiadas pessoas continuam a morrer todos os dias no Oriente Médio”, lamentou o papa.

Além disso, pediu “a todas as partes um cessar-fogo imediato no Líbano, em Gaza, no resto da Palestina, em Israel, e que sejam libertados os reféns e que a ajuda humanitária seja permitida”. O Exército israelense continua a bombardear intensamente diversas áreas do Líbano, depois de ter sido confirmada a morte do líder do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah.

