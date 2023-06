Paquistanês morto em submersível do Titanic queria quebrar um recorde mundial debaixo d’água; saiba qual

Suleman Dawood, de 19 anos, levou seu cubo mágico para expedição e pretendia se tornar a pessoa mais rápida a resolver o quebra-cabeça; segundo sua mãe, ele conseguia solucionar em 12 segundos

Handout / DAWOOD HERCULES CORPORATION / AFP Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho, Sulaiman Dawood, são as vítimas fatais do submersível Titan



O adolescente Suleman Dawood, de 19 anos, que morreu no submersível Titan junto com outras quatro pessoas, sendo uma delas seu pai, Shahzada Dawood, levou seu cubo mágico para a expedição ao Titanic porque queria quebrar um recorde mundial, segundo sua mãe, Christine Dawood, em entrevista à emissora “BBC”. Para conseguir esse feito, o jovem entrou em contato com o Livro dos Recordes Guinness e seu pai levou uma câmera para registrar o momento. Christine afirmou que o filho amava tanto o Cubo de Rubik que o carregava para todos os lugares, deslumbrando as pessoas com sua habilidade de resolver o complexo quebra-cabeça em 12 segundos. “Ele disse: ‘Vou resolver o Cubo de Rubik a 3.700 metros de profundidade sob o mar no Titanic'”, contou. Christine Dawood e sua filha Alina, de 17 anos, estavam a bordo do Polar Prince, o navio de apoio do submersível, quando surgiram as notícias de que as comunicações com o Titan haviam sido perdidas. “Na hora não entendi o que significava, mas depois tudo piorou”, lembrou a mãe, em sua primeira entrevista após a tragédia. A mulher destacou que o plano original era que ela iria com o marido no submersível, mas finalmente resolveu desistir da aventura e passar seu lugar para o filho, que “realmente queria ir”, segundo garantiu. “Fiquei muito feliz por eles porque eles realmente queriam (ver os destroços do Titanic)”, acrescentou. Anteriormente, a tia de Suleman havia informado que ele estava ‘apavorado’ com a viagem e que só tinha ido para celebrar o Dia dos Pais com Shahzada. No Reino Unido, local em que morava, a data foi comemorada no dia 18 de junho, mesmo dia em que eles iniciaram a expedição para ver os destroços do Titanic.