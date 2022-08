Paquistão enfrenta chuvas de monção mais intensas em 30 anos; um terço do país está submerso

Primeiro-ministro Shehbaz Sharif informou que são necessários US$ 10 bilhões de dólares para reconstrução

Paquistão enfrenta as chuvas mais intensas em 30 anos,



As chuvas de monção mais intensas em 30 anos já deixaram um terço do Paquistão submerso e pelo menos 1.136 pessoas mortas, mas as autoridades estimam que o número de vítimas seja maior. Além dos danos bilionários, informou o primeiro-ministro Shehbaz Sharif. “Houve grandes danos às infraestruturas, em particular nas áreas de telecomunicações, estradas, agricultura e meios de subsistência”, disse o ministro do Planejamento, Ahsan Iqbal, acrescentando que são necessários mais de US$ 10 bilhões de dólares para reconstrução. As autoridades e organizações humanitárias tentam acelerar a entrega de ajuda às mais de 33 milhões de pessoas afetadas. No sul e oeste do país, as pessoas desabrigadas procuram refúgio nas estradas e ferrovias elevadas para escapar das inundações. A temporada de monção, que vai de junho a setembro, é essencial para irrigar as plantações e para reabastecer os recursos hídricos do subcontinente indiano. Contudo, esse ano choveu mais que o normal. De acordo com o serviço meteorológico, o Paquistão registrou o dobro de chuvas do que era esperado.

O governo paquistanês atribui os fenômenos extremos à mudança climática e afirma que o país sofre as consequências das práticas irresponsáveis com o meio ambiente de outras regiões do mundo. Um terço do Paquistão está atualmente “debaixo d’água”, declarou em entrevista a ministra de Mudança Climática, Sherry Rehman, que citou uma “crise de proporções inimagináveis”. “Tudo é um grande oceano, não há um lugar seco por onde bombear a água”, afirmou a ministra Rehman, antes de citar um custo econômico “devastador”. As inundações acontecem em um momento de grave crise econômica do Paquistão. Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas(ONU), António Guterres, afirmou em entrevista coletiva que a ONU já mobilizou US$ 7 milhões, redirecionando dinheiro de outros programas, para financiar as necessidades mais urgentes”, como alimentos, água, equipamentos médicos, saúde materna e abrigo, entre outros, especificou. Junto a essa ação, a organização se juntou ao governo paquistanês e lançou um apelo por doações com o objetivo de arrecadar US$ 160 milhões para ajuda emergencial diante das inundações históricas que atingiram o país. O plano, previsto para os próximos seis meses, proporcionará serviços básicos (saúde, alimentos, água potável e abrigos) para as 5,2 milhões de pessoas mais afetadas. O Fundo de Resposta a Emergências das Nações Unidas desembolsou outros US$ 3 milhões. As Nações Unidas anunciaram um pedido formal na terça-feira para obter 160 milhões de dólares para financiar uma ajuda de emergência para o país.

