Parada estratégica em Cabo Verde será a primeira visita de Lula à África no terceiro mandato

Sem capacidade de viajar direto da Europa para o Brasil, avião presidencial pousará na cidade de Praia para abastecer; petista aproveitará ocasião para conversar com presidente do arquipélago africano

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula está em Bruxelas para reunião entre países da Celac e da União Europeia



Com parada prevista em Praia, capital de Cabo Verde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pretende aproveitar a oportunidade para conversar com seu homólogo José Maria Neves. O Brasil e o arquipélago africano fazem parte da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa junto a outros sete países. A parada é estratégica para o abastecimento do avião presidencial, que não tem capacidade para viajar direto da Europa para o Brasil. Será a primeira visita do petista à África no terceiro mandato. Neste ano, Lula já confirmou participação na cúpula de chefes de Estado e de governo que será realizada em São Tomé e Príncipe. E em maio deste ano, o presidente brasileiro recebeu o premiê de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, o primeiro chefe de governo de uma nação africana a vir ao Brasil na nova gestão do petista. Lula afirmou na oportunidade que a África voltaria a ser “uma prioridade para o Brasil, sobretudo o relacionamento com os países africanos lusófonos”.