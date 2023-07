Bayern de Munique goleia time da Alemanha por 27 a 0 em amistoso de pré-temporada

Trio formado por Musiala, Tel e Sabitzer se destacou, anotando cinco gols cada

Reprodução/FCBayern.com O Bayern goleou por 27 a 0 em amistoso de pré-temporada



O Bayern de Munique construiu um resultado histórico nesta terça-feira, 18, ao golear o FC Rottach-Egern por 27 a 0, em amistoso de pré-temporada. No confronto entre times da Alemanha, o trio Musiala, Tel e Sabitzer se destacou, anotando cinco gols cada. A diferença entre as equipes foi tão grande que o Gigante da Baviera desceu para o vestiário vencendo por 18 a 0, colocando o pé no freio na segunda etapa. O último tento da partida foi anotado pelo craque Sadio Mané. Esta, entretanto, não foi a primeira goleada dos bávaros sobre o rival. Na pré-temporada da temporada 2019/2020, o Bayern havia vencido por incríveis 23 a 0.