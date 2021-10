Parlamentar conservador do Reino Unido morre após ser esfaqueado em encontro com eleitores

David Amess, de 69 anos, estava em igreja do condado de Essex e foi socorrido por ambulância aérea após crime; suspeito foi detido pela polícia

David Amess/Twitter/Reprodução David Amess tem 69 anos e foi esfaqueado em encontro com eleitores



O parlamentar inglês David Amess, do Partido Conservador do Reino Unido, morreu após ser esfaqueado diversas vezes durante um encontro com eleitores na Igreja Metodista de Belfairs, em Essex, na manhã desta sexta-feira, 15. O político de 69 anos, que representa a região de Southend West, recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para um hospital por uma ambulância aérea, mas, segundo a polícia do condado, chegou ao local sem vida. Na última terça-feira, 12, Aimees anunciou o local de encontro desta sexta com os eleitores e pediu que os que gostariam de falar com ele agendassem um horário por e-mail ou telefone. De acordo com a imprensa internacional, a polícia de Essex prendeu um homem de 25 anos por suspeita de envolvimento com o crime e acredita que o homem agiu sozinho. A identidade dele não foi revelada até o momento. Membro do bloco conservador do país e colega de partido do primeiro-ministro Boris Johnson, o candidato ferido nesta sexta entrou na vida política na década de 1980 e tem uma série de pautas tradicionais, trabalhando contra o aborto, em apoio às vítimas de Alzheimer e contra maus tratos aos animais.