Parlamentares dos EUA se ajoelham no Congresso em homenagem a Floyd

Diversos parlamentares se ajoelharam nesta segunda-feira (8) no Congresso dos Estados Unidos para prestar homenagem a “George Floyd e outros negros norte-americanos que perderam a vida injustamente pela violência de policiais”.

Os congressistas permaneceram ajoelhados por 8:46 minutos de silêncio — referência ao tempo em que o ex-policial Derek Chauvin passou com os joelhos pressionando o pescoço de Floyd durante o assassinato.

Em seguida, os parlamentares apresentaram uma proposta de reforma da Polícia dos Estados Unidos. Assista:

Before releasing transformative police reform legislation, Democrats kneeled to honor the lives of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery. This is humanity + empathy personified. ♥️ pic.twitter.com/Dx3cfLlnWY

— Madam Auntie Kamala Harris for VP! (@flywithkamala) June 8, 2020