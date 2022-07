Parlamento do Sri Lanka elege Wickremesinghe como novo presidente do país nesta quarta

Então interino assume o cargo efetivamente após a renuncia de seu antecessor, Gotabaya Rajapaksa

REUTERS/Dinuka Liyanawatte/Files Ranil Wickremesinghe



O parlamento do Sri Lanka votou no presidente interino Ranil Wickremesinghe como novo presidente do país nesta quarta-feira, 20, esperando que sua longa experiência no governo ajude a tirar o país de uma crise econômica e política paralisante. Ele assume o lugar do ex-presidente Gotabaya Rajapaksa, que fugiu do país e renunciou ao cargo após clima de intensas manifestações de muitas centenas de milhares nas ruas e que chegaram até a invadir a residência oficial da presidência. Wickremesinghe teve 134 votos; Alaha Perma, o oponente do partido no poder, teve 82 votos; e o líder do Janatha Vimukt (JVP), Disanayaka, teve três votos.

Apesar da eleição pelos parlamentares, os manifestantes também queriam que Wickremesinghe fosse embora, rotulando-o de aliado da família Rajapaksa na semana passada. “Estamos chocados. Ele é uma pessoa que lida com as coisas de uma maneira muito astuta”, disse a manifestante Damitha Abeyrathne sobre Wickremesinghe. “Ele vai começar a nos controlar de uma maneira diferente. Como manifestantes, vamos começar nossa luta novamente.” Chameera Dedduwage, organizadora de protestos anteriores, disse que um dos objetivos do movimento era a remoção de Rajapaksa e, com isso alcançado, “terá que ser satisfeito com sua demanda primária”. “Ao contrário de GR, Ranil não é populista: ele é conhecido por ser um pragmático implacável”, disse Dedduwage sobre Rajapaksa, usando suas iniciais.

*Com informações da Reuters