Sri Lanka renova estado de emergência dois dias antes de eleger novo presidente

Votação vai ser realizada na quarta-feira, 20, e novo eleito fica no poder até novembro de 2024

Arun SANKAR / AFP Pessoas se reúnem em frente ao departamento de Imigração e Emigração para solicitar passaporte em Colombo



O Sri Lanka teve o toque de recolher renovado nesta segunda-feira pelo presidente interino Ranil Wickremesinghe, que desde semana passada assume o cargo após Gotabaya Rajapaksa renunciar e fugir para Singapura. O estado de emergência permite que as tropas prendam suspeitos e que o presidente adote regulamentos que anulem as leis existentes para lidar com qualquer revolta popular. Já estava em vigor, mas o Parlamento não se reuniu para ratificar sua declaração, como deveria. Wickremesinghe o prolongou nesta segunda-feira, “no interesse da segurança pública”, disse o presidente interino. O estado de emergência permite que as tropas prendam suspeitos e que o presidente adote regulamentos que anulem as leis existentes para lidar com qualquer revolta popular. A polícia e o exército reforçaram a segurança antes da votação de quarta-feira para eleger um presidente para o restante do mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024.

*Com informações da AFP