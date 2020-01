Parlamento espanhol confirma Pedro Sánchez como primeiro-ministro

Agência EFE O novo premiê foi escolhido com 167 votos no parlamento



O parlamento da Espanha escolheu o líder socialista Pedro Sánchez para formar um novo governo na liderança de uma coalizão de esquerda. A votação que confirmou o novo primeiro-ministro, ocorrida nesta terça-feira (7), encerra o limbo político no qual Sánchez esteve durante quase um ano.

O novo premiê foi escolhido com 167 votos no parlamento — a oposição conseguiu 165 votos. Houve também 18 abstenções. É a primeira coalizão de esquerda no país desde os anos 1970.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de Sánchez, tem conseguido eleger a maior bancada do parlamento em eleições consecutivas que ocorrem há dois anos, mas até hoje havia falhado nas tentativas de formar maioria no parlamento, o que garantiria a Sánchez o governo.

*Com informações do Estadão Conteúdo