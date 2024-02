Parlamento húngaro aprova entrada da Suécia na Otan

Projeto foi aprovado com ampla maioria de votos a favor

ATTILA KISBENEDEK / AFP Representantes do Parlamento húngaro votam sobre a ratificação da adesão da Suécia à OTAN no salão principal do edifício do parlamento em Budapeste, em 26 de fevereiro de 2024. O parlamento húngaro ratificou a adesão da Suécia à OTAN, o passo final para o país nórdico interessado em aderir ao Atlântico Aliança desde a invasão russa da Ucrânia.



O Parlamento da Hungria aprovou a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta segunda-feira, 26, tornando-se o 32º membro da principal aliança militar do Ocidente. A decisão veio após o premier Viktor Orbán se reunir com o chefe do governo sueco para resolver diferenças e declarar apoio mútuo. O projeto foi aprovado com ampla maioria de votos a favor, fortalecendo a aliança e a segurança euroatlântica. A adesão da Suécia à Otan foi comemorada pelo secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, que destacou a importância do novo membro para fortalecer a organização. Anteriormente, a Turquia também havia manifestado oposição, mas após negociações, a Suécia obteve o apoio desejado. A venda de caças Gripen aos húngaros foi um dos acordos firmados durante a visita de Orbán a Estocolmo.

O premier sueco, Ulf Kristersson, classificou a aprovação como um “dia histórico” e reforçou o compromisso da Suécia com a segurança euroatlântica. A entrada da Suécia na Otan permite um controle estratégico do Mar Báltico, importante rota naval e localização de portos russos. A decisão de aderir à aliança foi motivada pela invasão russa da Ucrânia, ocorrida há dois anos. O próximo passo do processo é a ratificação pelo presidente interino da Hungria e o convite formal do governo dos EUA para a adesão da Suécia à Otan. A candidatura oficial foi apresentada em conjunto com a Finlândia, que já faz parte da aliança desde abril de 2023.

