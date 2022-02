Parlamento ucraniano diz que houve aumento de raios gama em Chernobyl; Rússia diz que está tudo normal

Sistema de controle automatizado registrou sinal de radioatividade mas não especificou o nível; porta-voz do exército russo afirmou que a radiação na área está em conformidade com a norma

No primeiro dia de invasão à Ucrânia, que aconteceu na quinta-feira, 24, a Rússia chegou na zona de exclusão de Chernobyl e tomou conta do lugar. Essa posse preocupa os ucranianos que registraram nesta sexta-feira, 25, dados preocupantes de radiação na usina nuclear. “Houve um aumento nos indicadores acima dos níveis de controle às 03h20 (22h20 de quinta-feira no horário de Brasília)”, disse o vice-diretor do departamento ucraniano para questões de segurança em instalações nucleares, Alexander Grigorach.

Por meio de sua conta no Telegram, o Parlamento ucraniano, a Rada, informou que o sistema de controle automatizado havia registrado um aumento de raios gama, sinal de radioatividade, sem especificar o nível. Por causa da ocupação e das hostilidades, o parlamento disse que atualmente é impossível estabelecer as razões para essas leituras. Em contrapartida às declarações das autoridades ucranianas, o porta-voz do exército russo, diz que não há motivo para se preocupar com o reator que explodiu em 1986.

“Foi alcançado um acordo com um batalhão da Força de Segurança de Energia Atômica da Ucrânia em vista da segurança conjunta dos blocos de energia e do sarcófago da usina nuclear de Chernobyl”, afirmou Igor Konashenkov, porta-voz do ministério da Defesa russo. “A radiação na área da central nuclear está em conformidade com a norma”, assegurou, afirmando que o pessoal da central monitora a situação com radioatividade. O porta-voz ainda acrescentou que a cooperação entre os soldados russos e ucraniano para garantir a segurança da usina é uma garantia de que as formações nacionalistas ou outras organizações terroristas não poderão usar a situação do país para organizar uma provocação nuclear.