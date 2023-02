Parque temático de Mario Bros inaugura na Universal Studios Hollywood

Espaço ‘funciona como videogame’ e tem diversas etapas para os visitantes superarem

EFE/ Mónica Rubalcava 'Super Nintendo World' é inspirado no videogame da Nintendo e coloca visitantes no Mushroom Kingdom



O parque de diversões da Universal Studios Hollywood, nos Estados Unidos, inaugurou nesta sexta-feira, 17, o “Super Nintendo World”, uma parte inspirada no personagem de videogame Mario Bros. O pequeno encanador popularizado na década de 1980 pela Nintendo é o protagonista de uma experiência que visa imergir seus participantes no Mushroom Kingdom, o principal reino da saga, que durante anos só foi desfrutado virtualmente. “Não há regras, o parque é feito para exploração e funciona como um videogame”, disse Jon Corfino, diretor criativo da Universal Studios Hollywood. O projeto surge da associação da Nintendo com a Universal Creative e o conceito já foi transferido para os parques da Universal Studios na Flórida (EUA) e Japão que serão inaugurados posteriormente. Os participantes poderão ajudar a princesa Peach a recuperar seu “cogumelo dourado”, viver a experiência das corridas de “Mario Kart” dirigindo um carro que mistura tecnologia de mapeamento com cenários físicos, bem como se aproximar de personagens icônicos da franquia japonesa. Através da “Power Up Band”, uma pulseira temática, os participantes poderão se conectar a um aplicativo móvel no qual acumularão pontos e moedas – como Mario faz na tela – e competirão com outros jogadores. Além disso, essa mesma pulseira funcionará no Japão e na Flórida.

Segundo Corfino, o projeto foi desenvolvido em quase dez anos pelo criador de Mario Bros., Shigeru Miyamoto. “Absolutamente tudo o que está aqui passou pela aprovação de Miyamoto, ele é uma pessoa extremamente criativa e gentil”, disse Corfino à Agência EFE, lembrando que o designer de videogames visitava constantemente o parque para aperfeiçoar cada um dos detalhes. Embora a abertura da parte temática da Nintendo coincida com o ano de lançamento do longa “Super Mario Bros. O Filme”, a inspiração do parque é independente da história proposta pelo filme. O local também conta com um restaurante de comida temática e antes da abertura ao público em geral o “Super Nintendo World” recebeu artistas como Chris Pratt, Brie Larson, Jaime Camil, Angélica Vale, entre outras celebridades, em um evento especial.

*Com informações da EFE