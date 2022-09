Último desejo de rainha Elizabeth II foi um dos mais comuns entre as famílias; saiba qual foi

Monarca estava a par dos conflitos familiares e queria que seu filho, Charles III, e os netos, William e Harry, se reconciliassem

Chris Jackson / POOL / AFP Rainha Elizabeth II queria que seu filho e netos se reconciliassem



A rainha Elizabeth II fez um último desejo a família real antes de falecer no começo de setembro. A monarca, que ficou 70 anos à frente do trono britânico, estava por dentro dos conflitos familiares e deixou um pedido para o filho Charles III, agora rei, e aos netos William e Harry. De acordo com o historiador da família real em entrevista à revista People, Elizabeth II, desejava que eles fizessem as pazes e retomasse os laços. Harry e sua esposa abandoaram as funções reais em 2020 e se afastaram da monarquia no ano seguinte. “Ela sabia que os conflitos faziam parte da vida e não guardava rancor. Acima de tudo, ela queria ver sua família feliz”, disse o historiador à publicação. A relação entre os filhos de rei Charles III já estava abalada há anos, mas após a decisão de Harry e a entrevista concedida a Oprah Winfrey, em que acusaram a família real de racismo, a relação ficou ainda pior. Durante os dias de velório da Elizabeth II, os dois até apareceram juntos, Harry se hospedou na casa de William, e houve rumores que poderia haver uma aproximação, porém, fontes próximas à família real, disseram que não passam de especulações e que o clima ainda é de tensão entre Harry e William. Charles III, por outro lado, utilizou o seu primeiro pronunciamento como monarca para expressar seu amor pelo filho mais novo e desejar sorte a ele e a esposa em sua vida no estrangeiro. Os dois atualmente moram na Califórnia, Estados Unidos.