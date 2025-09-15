AfD registra maior crescimento da direita nas eleições na Alemanha

Alternativa para a Alemanha triplicou sua votação no Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso do país, passando de 5% para quase 15% no estado

Photo by Christopher Neundorf / POOL / AFP O chanceler alemão Friedrich Merz (E) conversa com o prefeito de Dusseldorf, Stephan Keller (D), enquanto ele visita a sede da fábrica da multinacional alemã de produtos químicos e bens de consumo Henkel em Dusseldorf, oeste da Alemanha



O partido do chanceler Friedrich Merz, da centro-direita conservadora, venceu as eleições municipais realizadas no último fim de semana no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso da Alemanha, com cerca de 18 milhões de habitantes. A legenda manteve aproximadamente 33% dos votos, desempenho semelhante ao da última eleição.

O destaque, porém, ficou com o partido de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que triplicou sua votação, passando de 5% para quase 15% no estado. Tradicionalmente mais forte no leste do país — a antiga Alemanha Oriental —, a sigla vem conquistando espaço também na parte ocidental, região mais populosa e economicamente relevante.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O crescimento da AfD acende um alerta para os partidos tradicionais, como conservadores e social-democratas. Analistas apontam que fatores como o aumento do custo de vida (especialmente em energia e moradia, agravados pela guerra na Ucrânia) e as preocupações com a imigração e a criminalidade têm impulsionado o avanço da legenda.

Lideranças como Alice Weidel, uma das principais vozes da AfD, vêm ganhando projeção e colocando pressão sobre o governo de Merz. O chanceler terá agora o desafio de conter essa ascensão nos próximos anos, em um cenário semelhante ao observado em outros países europeus, onde partidos da nova direita têm ampliado sua presença eleitoral.