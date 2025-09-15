Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Em 40 anos, Amazônia perde área de floresta equivalente à França

Em 40 anos, Amazônia perde área de floresta equivalente à França

Levantamento do MapBiomas mostra que 52 milhões de hectares desapareceram desde 1985; impactos vão da crise climática à perda de água e biodiversidade

  • Por Patrícia Costa
  • 15/09/2025 15h56
Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Queimadas e desmatamento na Amazônia Entre 1985 e 2024, cerca de 13% da floresta foi convertida em áreas de pecuária, agricultura, mineração e outros usos

