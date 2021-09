Partido Social-Democrata vence sigla de Merkel na Alemanha, apontam resultados iniciais

Legenda representada por Olaf Scholz recebeu 25,7% dos votos, enquanto a União Cristã Democrata ficou com 24,1%, o que representa uma queda de nove pontos percentuais em comparação com 2017

EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN Mesmo com o resultado, para definir a vitória de Olaf Scholz, caberá ao partido conquistar a maioria no Parlamento



O Partido Social-Democrata recebeu mais votos nas eleições na Alemanha. É isso que mostram os resultados preliminares divulgados nesta segunda-feira, 27, que apontam 25,7% dos votos para a legenda. No entanto, a vantagem sobre a União Cristã Democrata foi pequena e o partido da atual chanceler, Angel Merkel, recebeu 24,1% dos votos. Mesmo com o resultado, para definir a vitória de Olaf Scholz, será necessário conquistar a maioria no Parlamento, o que vai depender da decisão e do apoio de legendas menores, como os Verdes e os Democratas Livres. Nesta segunda, Scholz disse nas redes sociais que os eleitores fortaleceram os partidos, o que seria um “sinal de que os cidadãos querem: esses três partidos devem liderar o próximo governo”, escreveu no Twitter. Para ele, o resultado nas urnas mostra que a população quer “mudanças” e que os conservadores “não devem mais estar no governo, mas sim na oposição”. O resultado da eleição na Alemanha representa o pior desempenho do partido de Angela Merkel. Na eleição anterior, em 2017, o Partido Social-Democrata recebeu 20,5% dos votos, enquanto o União Cristã Democrata, na época vencedor, teve 32,9% – uma diferença de nove pontos percentuais.