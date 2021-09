Alemanha muda diretrizes e volta a barrar brasileiros vacinados com CoronaVac

Decisão ocorre uma semana após país europeu retirar necessidade de quarentena para aqueles com vacinação incompleta ou imunizados com a vacina do Butantan

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasileiros imunizados com outras vacinas poderão ir à Alemanha sem quarentena e sem apresentar documentação de viagem urgente



Sete dias após retirar o Brasil da lista de “alto risco” e informar que não iria mais exigir quarentena para os cidadãos brasileiros com imunização incompleta ou vacinados com a CoronaVac que apresentassem teste negativo para a Covid-19, a Alemanha voltou atrás e estabeleceu nesta sexta-feira, 24, que essas pessoas só podem viajar ao país em casos de urgência, como uma viagem a trabalho. Isso acontece porque o imunizante da chinesa Sinovac, produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, não é reconhecido oficialmente no país. “Note que a vacina ‘Coronavac’ utilizada no Brasil não é reconhecida na Alemanha. Portanto, as restrições de entrada continuam vigentes para esse grupo de pessoas”, diz documento divulgado pela página da diplomacia brasileira na Alemanha. A medida vale apenas para aqueles brasileiros que não têm passaporte europeu ou visto de residência no país.

Aqueles que completaram a vacinação com outros imunizantes aceitos no Brasil, como o da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, pelo menos duas semanas da data da viagem poderão entrar na Alemanha sem necessidade de quarentena e sem mostrar documentos que comprovem a viagem de emergência. É necessário que o comprovante de vacinação esteja escrito em alemão, inglês, francês, italiano ou espanhol e que os seguintes dados estejam computados no documento: nome completo e data de nascimento do vacinado; data de vacinação e número das vacinas aplicadas; nome da vacina; nome da doença para qual a vacina foi aplicada; características de validação do certificado (como um símbolo oficial ou o nome do emissor). O ConecteSUS é uma das plataformas que fornece as informações necessárias em inglês.