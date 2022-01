Partido Socialista do premiê António Costa vence as eleições em Portugal

Legenda do primeiro-ministro garante a maioria dos assentos do Parlamento; partido de extrema-direita passa a ser a terceira força política do país

O Partido Socialista (PS), do primeiro-ministro António Oliveira, venceu as eleições legislativas de Portugal, neste domingo, 30. Com mais de 95% das urnas apuradas, o PS havia conquistado mais de 42% dos votos. Com o resultado, a legenda pode chegar à maioria absoluta no Parlamento, com 116 das 230 cadeiras. O Partido Social Democrata (PSD), principal sigla da oposição, conquistou cerca de 29% dos votos. Pesquisas de intenção de voto divulgadas na última semana apontavam um empate técnico entre o PS e o PSD. A grande surpresa da eleição fica por conta do desempenho do Chega, de extrema-direita, que pode saltar de um para até oito deputados. O pleito, inicialmente previsto para 2023, foi antecipado após a derrota do governo na aprovação do Orçamento de 2022.

Logo após a divulgação das pesquisas de boca de urna, o primeiro-ministro António Costa comentou o resultado de seu partido em entrevista à RTP, empresa pública de comunicação em Portugal. “São projeções, vamos aguardar o resultado final. Agora, há um dado que parece mais ou menos evidente: é claro que o PS ganhou estas eleições”, disse.