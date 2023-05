Passageiro abre porta de avião a 200 metros de altura durante voo na Coreia do Sul; veja vídeo

Ninguém ficou gravemente ferido, mas nove pessoas foram hospitalizadas; homem de 33 anos foi detido pela polícia que ainda tenta descobrir o motivo que o levou a tomar essa decisão

YONHAP NEWS AGENCY/Reuters Homem de 33 anos abre porta de avião durante voo da Coreia do Sul



Passageiros de um voo da Coreia do Sul passaram por um momento de tensão nesta sexta-feira, 26. Isso porque por volta das 12h45 (00h45 em Brasília), um homem, de 33 anos, abriu a porta de emergência da aeronave enquanto ela estava no ar, informou a companhia aérea Asiana Airlines, acrescentando que a aterrissagem, apesar de ter sido realizada com a porta aberta, aconteceu com segurança, mas alguns passageiros tiveram dificuldades respiratórias depois da abertura inesperada da porta e alguns foram levados para o hospital, mas ninguém ficou gravemente ferido. A agência de notícias Yonhap afirmou que nove pessoas foram hospitalizadas e que “o passageiro foi entregue à polícia e está sendo interrogado”, de acordo com a Asiana. Quase 200 passageiros estavam no Airbus A321-200 com destino ao Aeroporto Internacional de Daegu, a 240 km de Seul. O caso aconteceu quando o avião estava a 200 metros do solo. Um passageiro que estava sentado perto da saída de emergência “abriu a porta manualmente ao tocar a alavanca”, afirmou um representante da empresa sul-coreana. Segundo a agência Yonhap, quando o suspeito tentou puxar a alavanca da porta de saída, os comissários de bordo não conseguiram detê-lo porque o avião estava prestes a pousar. Ela também informou as autoridades disseram que o homem, que viajava soziho, não estava bêbado no momento da detenção, mas permaneceu de boca fechada sobre o motivo. A Yonhap publicou um vídeo do incidente, que mostra o momento em que a porta é aberta em pleno voo e o vento afeta os passageiros.

Um passageiro de um voo da Asiana Airlines na Coréia do Sul abriu a porta do avião durante o voo, alegando que estava sobrecarregado. O passageiro foi preso… pic.twitter.com/9iA5Oo13cs — O Verdoso (@o_verdoso) May 26, 2023

Asiana Airbus A321 (HL8256, built 2012) safely landed at Daegu Airport (RKTN), South Korea on runway 13R after an inflight opening of the left emergency exit. Apparently, a male passenger intentionally opened the exit during approach. He was taken into custody. There have been… pic.twitter.com/4pIQWwIx4H — JACDEC (@JacdecNew) May 26, 2023

*Com informações das agências internacionais