Passageiro é preso após ameaçar explodir avião nos EUA

Homem alegou às autoridades que estava sendo perseguido pelo cartel de Sinaloa e precisava ser preso

Divulgação Aeronave da Alaska Airlines saiu da Geórgia com destino a Seattle nesta quinta-feira



Um voo da Alaska Airlines com destino à cidade de Seattle, nos Estados Unidos, foi desviado para um aeroporto próximo após um homem ter anunciado uma falsa ameaça de bomba, dizendo que estava fugindo do cartel de drogas de Sinaloa (México), noticiou a imprensa local nesta quinta-feira, 6. Brandon Scott, de 38 anos, foi detido na noite de quarta-feira, depois de ter entregado a um assistente de bordo um bilhete que dizia: “Há uma bomba no avião, isto não é uma piada”, segundo documentos judiciais citados pelo canal “KIRO7”. No bilhete, o homem afirmava que transportava vários quilos de explosivos caseiros na sua bagagem de mão e que tinha consigo o detonador. “Tratem deste assunto com cuidado e façam exatamente o que digo ou então detonarei os explosivos e matarei todo mundo a bordo”. O homem forçou o desvio do voo, que tinha partido de Atlanta, na Geórgia, para o aeroporto de Spokane, uma cidade a leste de Seattle.

Uma equipe de desativação de bombas não encontrou o dispositivo ou material explosivo em nenhuma parte do avião e as autoridades determinaram que se tratava de um alarme falso. Scott admitiu à polícia que tinha mentido deliberadamente sobre a existência de uma bomba a bordo porque estava “supostamente” sendo perseguido por membros do cartel de Sinaloa, que, segundo ele, tinham ordens para o torturar e matá-lo quando aterrissasse em Seattle, motivo pelo qual queria ser preso, de acordo com documentos judiciais. A Alaska Airlines informou que havia 177 passageiros e seis membros da tripulação a bordo, e que nenhum deles ficou ferido. As autoridades federais investigam o caso.

*Com informações da EFE