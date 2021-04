Passageiros se envolvem em briga generalizada no Aeroporto de Miami; veja vídeo

Pelo menos sete pessoas participaram das trocas de socos e chutes em frente a um portão de embarque; discussão teria começado por causa dos assentos disponíveis no avião

Reprodução Twitter Billy Corben Apesar de nenhuma das vítimas terem prestado queixa, um envolvido foi preso por conduta desordeira



Uma pessoa foi presa após uma briga ocorrida no Aeroporto Internacional de Miami, na Flórida, neste domingo, 25. Um vídeo postado no Twitter pelo documentarista Billy Corben mostra dois grupos separados se socando e se chutando em frente ao portão D14 do terminal da companhia aérea American Airlines. Ao fundo, é possível ouvir testemunhas pedindo pelo fim da confusão e funcionários acionando equipes de segurança. Segundo o jornal New York Post, sete passageiros estiveram envolvidos no incidente, que começou após uma discussão relacionada ao fim dos assentos disponíveis em um voo com destino a Chicago. A Polícia de Miami revelou ao portal local de notícias Miami Herald que a vítima não quis prestar queixa, apesar de ter sofrido ferimentos leves, mas que ainda assim um envolvido foi preso por conduta desordeira.