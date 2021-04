Piscina desaba em prédio residencial de luxo no Espírito Santo; assista

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 22 no bairro de Itaparica; ninguém ficou ferido

Reprodução Piscina em prédio residencial no Espírito Santo desabou durante a noite



Um acidente assustou os moradores do edifício Parador, no bairro de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo, na noite da última quinta-feira, 22. A piscina do prédio residencial desabou sobre a garagem e alagou o andar de baixo, causando danos nos carros que estavam estacionados, além de espalhar pedaços da estrutura pela rua. O acidente aconteceu por volta das 22h (horário de Brasília) e, segundo depoimentos de moradores, o barulho foi muito alto seguido de um forte cheiro de gás, já que a piscina era aquecida. Ninguém ficou ferido. Procurada pela Jovem Pan, a Defesa Civil de Vila Velha informou que fez uma vistoria no local nesta sexta-feira, 23. Os moradores foram orientados a deixar o local.

O edifício foi entregue em 2018 pela construtora Argo. Em comunicado, a construtora disse que prestou toda a assistência necessária aos moradores do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes. “Nos prontificamos de imediato em arcar com todos os custos dos moradores com hotel e afins, visando que essa situação seja vencida com o menor impacto possível”, informou a empresa. Os moradores devem retornar às suas casas apenas na terça-feira, 27.

Confira abaixo alguns vídeos do momento do desabamento:

😱😱 Piscina desaba sobre garagem em edifício em Vila Velha. Veja o post seguinte #garagem #piscina pic.twitter.com/CqMG6COrQ9 — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) April 24, 2021