Passagem de Rafah é reaberta e feridos deixam Gaza; estrangeiros devem ser retirados ainda hoje

Local ficou fechado durante o final de semana após três dias aberto; Embaixada de Israel no Brasil afirmou, por meio de nota oficial, que o Hamas está impedindo a saída de cidadãos brasileiros

EFE/EPA/STRINGER Estrangeiros cruzam fronteira de Rafah, entre Egito e a Faixa de Gaza



A Passagem de Rafah, entre Egito e a Faixa de Gaza, reabriu nesta segunda-feira, 6, após ficar fechada durante o final de semana, informou o governo do movimento islamita Hamas. Seis ambulâncias com palestinos feridos chegaram ao Egito através do posto de fronteira de Rafah após a retomada da operação. Os feridos estavam sendo examinados antes de seguir para os hospitais. A retirada de cidadãos estrangeiros bloqueados em Gaza também deve ser retomada nesta segunda-feira, de acordo com a fonte, após a suspensão das operações desde sábado. Esta passagem fronteiriça abriu durante três dias, na quarta, quinta e sexta-feira, durante os quais saíram dezenas de palestinos feridos e centenas de pessoas com passaporte estrangeiro.

O Hamas impôs como condição para sua reabertura que ambulâncias com pessoas feridas pudessem ir para Rafah após o bombardeio israelense contra um comboio de veículos médicos na Cidade de Gaza. A Embaixada de Israel no Brasil afirmou, por meio de nota oficial, que o Hamas está impedindo a saída de cidadãos brasileiros de Gaza para o Egito. Como parte do acordo entre Israel, Egito e Hamas, mais 599 estrangeiros foram autorizados a deixar Gaza em direção ao Egito no sábado. Os brasileiros, no entanto, ainda não conseguiram liberação para deixar o local. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a previsão para que os brasileiros sejam repatriados é até a próxima quarta-feira, 8. Segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, a saída de brasileiros depende exclusivamente de uma autorização das autoridades israelenses.