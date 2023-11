Autoridades de Gaza autorizam saída de mais 599 estrangeiros para o Egito; brasileiros ficam de fora da 4ª lista

Segundo o ministro Mauro Vieira, grupo do Brasil será repatriado até a próxima quarta-feira, 8; novos liberados incluem cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha

Mohammed ABED / AFP Desde o início da saída de estrangeiros da Faixa de Gaza, cerca de 2.200 pessoas já foram autorizadas a deixar o território pela passagem de Rafah



Mais 599 estrangeiros foram autorizados pelas autoridades a deixar a região da Faixa de Gaza, neste sábado, 4, após acordo entre Israel, Egito e o Hamas. Os brasileiros que aguardam a liberação para deixar o local, no entanto, não foram incluídos na lista pela quarta vez consecutiva. Entre os liberados, estão 386 cidadãos dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França, e 50 da Alemanha. Desde o início da saída de estrangeiros da Faixa de Gaza, cerca de 2.200 pessoas já foram autorizadas a deixar o território pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, um grupo de cerca de 30 nacionais e familiares diretos estão esperando a retirada da Faixa de Gaza. Eles seguem abrigados nas localidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira.

Como o site da Jovem Pan mostrou, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza serão repatriados até a próxima quarta-feira, 8. Segundo ele, essa foi a promessa feita pelo chanceler israelense Eli Cohen, em conversa ocorrida nesta sexta-feira, 3. “Eu tive uma conversa telefônica… Foi a quarta que eu tive com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. Ele me deu garantias de que, até quarta-feira, todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah. Portanto, eles terão acesso, já providenciado pelas Embaixadas do Brasil, tanto Ramallah quanto no Egito, até o aeroporto onde está o avião da Força Aérea Brasileira, que os trará para o Brasil”, afirmou o chanceler brasileira, em conversa com a imprensa.