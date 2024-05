Paul Auster, escritor norte-americano, morre aos 77 anos antes do lançamento de ‘Baumgartner’

Romance, que marca o vigésimo da carreira do autor, aborda as lembranças de um homem idoso sobre sua falecida esposa; a obra chegará em território nacional no segundo semestre

JEFF PACHOUD/AFP Publicado no final de 2023, o livro foi escrito após o autor receber o diagnóstico de câncer de pulmão



O renomado escritor norte-americano Paul Auster faleceu aos 77 anos devido a complicações de câncer do pulmão nesta terça-feira (30). Sua última obra, intitulada “Baumgartner”, será lançada no Brasil no segundo semestre deste ano pela Companhia das Letras, responsável pela publicação de quase vinte livros do autor em território nacional. A editora, que detém os direitos de publicação de Paul Auster no Brasil, incluirá o próximo lançamento em seu catálogo, ampliando a coleção de livros do escritor disponíveis no país. O romance, que marca o vigésimo da carreira de Auster, aborda a história de um homem idoso que se depara com as lembranças de sua falecida esposa e a percepção do impacto que ela teve em sua vida.

A trama de “Baumgartner” reflete temas recorrentes na obra literária de Auster, como as reflexões sinceras de um homem maduro sobre sua existência e a técnica de explorar diferentes pontos de vista sobre um mesmo acontecimento. Publicado no final de 2023, o livro foi escrito após o autor receber o diagnóstico de câncer de pulmão, que o levou a óbito. Apesar disso, a recepção da obra foi menor em comparação com seu trabalho anterior, “4321”, considerado um dos pontos altos de sua trajetória no mundo da literatura.

