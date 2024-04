Escritora atacada por pitbulls recebe alta após 13 dias internada

Roseana perdeu o braço direito e uma orelha, mas se recupera bem, conforme informou nas redes sociais

Ela ficou 13 dias internada em hospital pelo SUS



Nesta quinta-feira (18), dia Nacional do Livro Infantil, a escritora atacada por três pitbulls no último dia (5) de abril, Roseana Murray, recebeu alta do hospital após 13 dias internada. Murray estava no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela perdeu o braço direito e uma orelha, mas se recupera bem, conforme informou nas redes sociais. Autora de mais de 100 livros, incluindo adultos e infantis, a escritora já escreveu o primeiro poema após o acidente, compartilhado em seu perfil do Instagram. Ela foi aplaudida pelos funcionários do hospital que fizeram um corredor enorme para dizerem tchau.

